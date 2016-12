Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Nina Simone bo posmrtno prejela grammyja za življenjsko delo. Foto: AP The Velvet Underground so bili leta 1995 sprejeti v Dvorano slavnih rock'n'rolla. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Končno grammy za legendarno Nino Simone

Grammyje za življenjsko delo prejmejo ...

20. december 2016 ob 14:46,

zadnji poseg: 20. december 2016 ob 14:51

New York - MMC RTV SLO/STA

Proslavljena džezovska in soul pevka Nina Simone, ki v času svojega življenja ni prejela grammyja, bo 13 let po smrti končno nagrajena z glasbeno nagrado. Posmrtno bo prejela grammyja za življenjsko delo.

Ameriška diskografska akademija se je odločila, da ji nagrado za življenjsko delo nameni 13 let po smrti. Nina Simone se je z glasbo začela ukvarjati pri štirih letih, ko je začela igrati klavir. Leto dni je obiskovala Juilliard v New Yorku, pozneje je hotela obiskovati prestižni Curtis Institute of Music v Filadelfiji, a so jo zavrnili, prepričana je bila, da zaradi rasizma.

Po nočnih klubih v Filadelfiji in Atlantic Cityju je začela nastopati, da bi zaslužila za življenje, njeni prvi posnetki pa so nastali v poznih 50. letih prejšnjega stoletja.

Častni grammyji še za ...

Častni grammy bo pripadel tudi zasedbi The Velvet Underground, ki sta jo ustanovila John Cale in Lou Reed (1942-2013), skupino so sicer že pred več kot dvema desetletjema sprejeli v Dvorano slavnih rock'n'rolla. 13. februarja bo na podelitvi tudi 73-letni Sly Stone, frontman zasedbe Sly and the Family Stone, ki je pomembno vplival tudi na nekatere druge glasbenike, velik navdih je bil tudi Princeu.

Za življenjsko delo bo Ameriška diskografska akademija nagradila še prvo damo gospela Shirley Caesar, legendarnega pianista Ahmada Jamala, ameriškega glasbenika Charleyja Prida, prvega Afroameričana, ki je dosegel uspeh na področju kantrija, kjer dominirajo belopolti izvajalci, in Jimmieja Rodgersa (1897-1933), ki je postavil temelje kantrija.

