Konec fotošopiranja modelov v modni fotografiji?

Getty sledil francoski zakonodaji

1. oktober 2017 ob 10:01

Pariz - MMC RTV SLO

Agencija Getty, ena vodilnih in najvplivnejših svetovnih fotografskih agencij, je z današnjim dnem prepovedala uporabo popravljenih fotografij. Poteza sovpada s sprejetjem zakona v Franciji, po katerem morajo biti retuširane fotografije manekenk jasno označene.

Rosalie Nelson, britanski model na čelu kampanje, ki si prizadeva zaščititi dekleta v modni industriji pred pritiski glede teže, je Gettyjevo odločitev pozdravila. Nelsonova, ki je uspešno lobirala pri poslancih, da temo načnejo tudi v britanskem parlamentu, pravi, da gre za "velik korak naprej".

"V večini revij in oglasov telesa modelov popačijo, da bi bila dekleta videti bolj zdrava ali bolj "optimalne oblike", kar lahko pogosto pomeni, da telo zelo suhe manekenke retuširajo, da je videti bolj polno, kot je v resnici. Od teh istih manekenk pa pogosto zahtevajo, da prekomerno shujšajo in se odrekajo hrani," je povedala manekenka, ki so ji prav tako svoj čas agenti ukazali, naj shujša "do kosti".

Nelsonovo spremembe v modni industriji, ki so bile opazne tudi na londonskem tednu mode prejšnji mesec, hrabrijo, a opozarja, da je še dolga pot do končne rešitve. "Čeprav je bilo še vedno veliko suhih in podhranjenih manekenk, je bilo na revijah opaziti več raznolikosti kot v prejšnjih letih. Optimistična sem, da se bo celotna industrija v naslednjem desetletju bolj osredotočila na zdravje in pozitivno telesno podobo in se ne bomo vrnili v čase "heroinskega šika"," je povedala za Observer.

Iskanje pristnosti

Novi francoski zakon stopa v veljavo le nekaj dni za tem, ko je Getty, največji svetovni ponudnik fotografij, svojim fotografom poslal pismo, v katerem je od njih zahteval, da jim ne pošiljajo nobenih fotografij, na katerih bi manekenke retuširali, da bi tako njihova telesa zožali ali okrepili. Rebecca Swift, direktorica kreative pri Gettyju, je dejala, da se je agencija že nagibala v to smer, da pa je bil francoski zakon zanje dokončna spodbuda.

"V teh letih spremljam številne trende retuširanja, kako pridejo in grejo, a trenutno smo v obdobju pristnosti, ko od nas potrošniki zahtevajo pristnejše vsebine. Na dan imamo okoli milijon brskanj na naši spletni strani, zato imamo precej dober občutek, kaj svet gleda. Zlasti v zadnjem letu smo priča občutnemu porastu ključnih brskalnih besed, kot so "resnično življenje", "nepopravljena fotografija" in "pristnost" - še posebej, ko gre za fotografije žensk," je povedala.

K. S.