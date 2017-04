Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! 30 ork bo do konca življenja ostalo v dvanajstih SeaWorldovih parkih, saj bi v divjini umrle. Foto: Reuters Kalifornijske oblasti so tamkajšnjemu SeaWorldu že oktobra 2015 prepovedale vzrejo živali v ujetništvu. Foto: Reuters Sorodne novice Konec spornega programa v ameriškem tematskem parku - vzreje kitov ubijalcev Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec neke ere: zadnji kit ubijalec rojen v ujetništvu

Spol mladiča še ni znan

20. april 2017 ob 21:27

San Diego - MMC RTV SLO

Leto dni po tem, ko so iz ameriškega tematskega parka SeaWorld sporočili, da bodo ukinili vse predstave, v katerih nastopajo kiti ubijalci oziroma orke, se je rodil zadnji kit v ujetništvu.

Upravljavci parka mladiča, ki se je rodil v sredo, niso poimenovali, saj veterinarji še niso določili spola. Njegova mama je 25-letna Takara, ki je bila že noseča, ko so iz SeaWorlda sporočili, da ukinjajo vzrejo živali v ujetništvu. Vodja zoologov v SeaWorldu Chris Dold je že prejšnji mesec za tiskovno agencijo AP sporočil, da je rojstvo grenko-sladek dogodek, saj bo zadnji v njihovih parkih.

Le nekaj ur po rojstvu je Dold dodal, da osebje v SeaWorldu praznuje in da sta tako mama kot mladič zdrava. "To so neverjetni dogodki," je povedal po telefonu Dold, ki se trenutno mudi v Abu Dabiju, kjer SeaWorld razvija svoj prvi park brez ork.

Podjetje se je že odločilo, da bo nehalo vzrejati orke in da bodo predstave z njimi ukinili do konca leta 2019. SeaWorld se je pred to odločitvijo dalj časa spopadal z ostrimi kritikami borcev za pravice živali, ki so poudarjali, da je ujetništvo ork popolnoma nepotrebno, predvsem pa kruto.

Največjo škodo je podjetje utrpelo zaradi kritičnega dokumentarnega filma Blackfish (2013), v katerem se je producent osredotočil na orko Tilikuma, ki zabava obiskovalce v eni izmed SeaWorldovih franšiznih enot. Po objavi kritičnega dokumentarnega filma se je vrednost delnic podjetja prepolovila, obisk pa je padel za več kot 80 odstotkov.

K. K.