Konec poletne sezone, oblast na Veliki planini prevzeli bajtarji

Praznično na Veliki planini

7. oktober 2017 ob 19:53

Velika planina - MMC RTV SLO,

Ko se je zjutraj po dolinah še vlekla megla, je bila Velika planina že obsijana s soncem. Na planini je bilo danes praznično, saj so zimski najemniki pastirskih bajtic - bajtarji - simbolično prevzeli oblast na planini in tako potrdili, da se je poletna sezona končala.

Ko Veliko planino zapustijo pastirji s svojo živino, v tamkajšnje bajtice pridejo bajtarji in na planini gospodarijo do začetka naslednje pašne sezone. Pastirji jim simbolično predajo ključ Velike planine.

"To je velika odgovornost, zato ker bajtarji obljubimo, da bomo bajte čuval in pazli, da se ne bodo kaj poškodovale," je povedal Herman Bečan, bajtarski župan.

Ob prevzemu oblasti bajtarji že 88 let zapored zakuhajo tudi svoj golaž. Golaž so najprej poskusili in krstili člani bajtarskega farovža. Tudi tokrat je bil odličen. Številni planinci redno vsako leto pridejo na bajtarski golaž. Člani Hribovske mornarice prihajajo že 25 let, za kar so dobili tudi posebno priznanje.

Bajtarji vso zimsko sezono pripravljajo različne družabne dogodke. V svojo družbo vabijo vse zelence ali zelenjavo, kot jim pravijo. Predvsem pa si bajtarji želijo, da bi na planini spet zapadlo veliko snega.

VIDEO Na Veliki planini so oblast prevzeli bajtarji

D. S., Miro Štebe, TV Slovenij