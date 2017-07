Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Alexander Skarsgård je najbolj znan po svojih vlogah v serijah Prava kri in Male laži. Foto: Reuters Še pred kratkim je namigovala, da si želi v kratkem ustvariti družino. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec pravljice med Alexandrom Skardsgårdom in Alexo Chung

Drug drugega še vedno spoštujeta

17. julij 2017 ob 09:47

New York - MMC RTV SLO

40-letni zvezdnik serij Prava kri in Male laži Alexander Skarsgård ter 33-letna britanska manekenka Alexa Chung sta šla po dobrih dveh letih razmerja vsak svojo pot.

Prvič sta se skupaj v javnosti pojavila junija 2015, o razmerju pa sicer nikoli nista javno spregovorila. Nazadnje so ju skupaj fotografirali maja letos, ko sta se sprehajala po Manhattnu ter ko sta skupaj zapustila zabavo po letošnjem Met Gala.

"Nihče ni nikogar prevaral," je vir blizu para pojasnil za E! News. "To je bil popolnoma čist konec razmerja, ki so ga povzročili natrpani urniki in razdalja. Sicer pa sta drug drugega ljubila in bila resna, še vedno pa se seveda spoštujeta."

Vir je ob tem pojasnil, da se Skarsgård ni romantično zapletel z manekenko Toni Garrn. Tabloid Page Six je namreč v četrtek poročal, da sta šla na slepi zmenek, kjer sta se jima pridružili še dve njeni prijateljici. "Alex in Toni sta se šele pred kratkim spoznala, a med njima ni ničesar romantičnega," še dodaja vir. "Tisto ni bil zmenek, med njima se nič ne dogaja, šlo je zgolj za sproščeno druženje."

Čeprav par nikoli ni javno govoril o njunem razmerju, pa je Chungova v intervjuju za W magazine junija govorila o nedavni selitvi v New York ter bežno omenila, da si želi ustvariti družino.

"Ne gre za to, da bi bila pri tridesetih letih stara. A vseeno je to tisti mejnik v življenju, ki nekaj pomeni," je dejala. "Ko sem pogledala v prihodnost, sem ugotovila, da si želim družine."

P. B.