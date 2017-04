Konec romantike: Rim z varčno, a "brezdušno" ulično razsvetljavo

Z LED-žarnicami naj bi privarčevali 23 milijonov evrov

9. april 2017 ob 11:05

Rim - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Rim je z namenom varčevanja začel uvajati sodobno LED ulično razsvetljavo, ki pa je naletela na hladen odziv meščanov. Nova svetloba Rimljane spominja na mrtvašnico, opisujejo jo tudi kot "brezdušno".

Energetsko podjetje ACEA novo razsvetljavo namešča postopoma po posameznih četrtih. Ob tem s starih, spomeniško zaščitenih svetilk odstranjujejo rumeno zaščitno steklo, ki je staremu mestnemu jedru dajalo mehko, rumeno svetlobo.

Nove LED-sijalke naj bi zagotavljale več svetlobe in varnosti, ob tem pa imajo tudi daljšo življenjsko dobo. Močno zadolženo mesto si od tega obeta 23 milijonov evrov prihrankov. "To je velik korak naprej v smislu tehnološkega napredka in energetske varčnosti," pravi predsednik ACEA-ja Paolo Fioroni.

Vendar pa proti novi razsvetljavi protestirajo domačini, ki so sprožili spletno peticijo proti "brezdušni svetlobi". Mestna svetnica Nathalie Naim je županjo Virginio Raggi pozvala, naj se sprehodi po mestnih ulicah in se sama prepriča, kako grda je nova luč in kako zaradi nje trpi mestno jedro.

Kot dedek s piercingom

"Te LED-luči so res svetle, modrikaste, dajejo občutek, kot da si v bolnišnici," se je za Reuters čez luči potožila Monica Larner, Američanka, ki živi v starem mestnem jedru mesta. Larnerjeva pravi, da je bila šokirana, ko je odkrila, da bodo v njeni soseski dobesedno čez noč zamenjali stare žarnice z novimi, ne da bi o tem obvestili prebivalce.

"Zaradi varčevanja in modernega počutja kot v Los Angelesu se odpovedujemo vzdušju, po katerem Rim slovi po vsem svetu. Rezultat je grotesken: kot da bi dedek naokoli hodil s piercingom," pa je v časniku La Repubblica zapisal komentator Francesco Merlo.

Ali bodo protesti prinesli rezultate, je drugo vprašanje, namerava pa ACEA vso razsvetljavo zamenjati do poletja. Izjema so najpomembnejši zgodovinski spomeniki, katerih razsvetljavo obravnavajo ločeno.

K. S.