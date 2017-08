Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Osem let zakonske idile je končanih. Foto: Reuters Par se tudi zaradi sina ločitve ne želi razgaljati pred javnostjo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Konec še enega hollywoodskega zlatega zakona - ločujeta se Chris Pratt in Anna Faris

7. avgust 2017 ob 12:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Chris Pratt in Anna Faris, ki sta veljala za enega najbolj priljubljenih hollywoodskih parov, sta presenetila z novico, da se ločujeta.

Igralca, ki sta se poročila leta 2009 in imata štiriletnega sinčka, sta veljala za zelo skladen par, ki sta v javnosti neprestano izkazovala naklonjenost drug do drugega in tudi javno delila recepte za uspešen zakon.

38-letni zvezdnik visokoproračunskih franšiz Varuhi galaksije in Jurski svet se je še v nedavnem intervjuju za The Associated Press, kako sta z Anno uspešno usklajevala poklicno in zasebno življenje.

"Na začetku zveze sva dala karieri absolutno prednost. Rekla sva si - srček, če dobiš vlogo in moraš v Carigrad za pol leta, pojdi. Pomagal ti bom pakirati. Vsak dan se bova pogovarjala po Skypu. Ti živiš svoje sanje, jaz svoje. To počneva," je pripovedoval.

Zaradi sina želita zasebnost

Včeraj pa sta na svojih uradnih profilih na družbenih omrežjih objavila, da ne gre več: "Žalostno sporočava, da se razhajava. Dolgo sva se zelo trudila in res sva razočarana. Najin sin ima dva starša, ki ga imata zelo rada in v njegovo dobro želiva zadevo ohraniti kar se da zasebno."

Ob tem pa dodala še: "Še vedno se imava rada, vedno bova cenila preživet skupni čas in še naprej se bova globoko spoštovala."

Ljubezenske iskrice so med Anno in Chrisom preskočile na snemanju filma Take Me Home Tonight, poročila pa sta se po le šestih mesecih zveze. Za 40-letno Anno, ki je slovela predvsem v romantičnih komedijah in v seriji Mame, je bil to drugi zakon, pred tem je bila tri leta poročena z igralcem Benom Indro.

