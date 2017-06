Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Donaldu Trumpu, ki je do zdaj objavil 35.000 tvitov, sledi več kot 32 milijonov ljudi. Foto: Twitter Sorodne novice Kaj pomeni beseda "covfefe"? Trumpov zatipk postal spletna uspešnica Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kongresnik predlagal zakon "covfefe" za ohranitev Trumpovih tvitov

Najslavnejši zatipk navdihnil predlog zakona

13. junij 2017 ob 16:53

Washington - MMC RTV SLO/STA

Razvpito Trumpovo tvitanje je vse bolj na udaru. Zdaj je predlagan poseben zakon za ohranitev predsednikovih tvitov kot njegovih uradnih izjav, ki jih ne bi bilo mogoče izbrisati.

Kratica posebnega zakona pa je "covfefe", kar je doslej morda najbolj znan zatipk predsednika Donalda Trumpa; kasneje ga je sicer izbrisal.

Trump je 31. maja na Twitterju objavil besedilo "kljub nenehnemu negativnemu tisku covfefe". Nekaj ur zatem je tvit izbrisal, a beseda je nemudoma poskrbela za splošno zabavo med uporabniki spletnih družbenih omrežij, ki so tekmovali v domislicah, kaj bi pomenila ta beseda, ki v angleščini seveda ne obstaja.

Izvoljeni predstavniki odgovorni tudi za svoje tvite?

Vendar je ta tvit odprl tudi resnejše vprašanje, ali bi morali biti tudi tviti vključeni v t. i. zakon o ohranjanju predsednikovih izjav. "Da bi ohranili zaupanje javnosti v vlado, morajo izvoljeni predstavniki odgovarjati za to, kar izjavijo. To vključuje tudi tvite v 140 znakih," je uvedbo posebnega akta utemeljil demokratski kongresnik iz Illinoisa Mike Quigley.

"Če bo predsednik uporabljal družbena omrežja za nenadno sporočanje političnih odločitev, potem moramo zagotoviti, da so te izjave dokumentirane in ohranjene za prihodnjo obravnavo. Tviti so močni in predsednik mora nositi odgovornost za vsako objavo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Quigley.

Predlagal je, da bi zakon poimenovali s kratico COVFEFE (v angleščini Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement). V skladu z določili tega zakona pa bi morali Trumpove tvite ustrezno dokumentirati in arhivirati, predsednik pa svojih tvitov ne bi smel več brisati, sicer bi tako kršil zakon.

V Beli hiši se za zdaj na pobudo še niso odzvali. Je pa Trumpov tiskovni predstavnik Sean Spicer prejšnji teden pravzaprav potrdil, da so Trumpove objave na Twitterju "uradne izjave predsednika ZDA".

