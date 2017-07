Koper se bo nocoj obarval rumeno, v Batujah bo zadnjič odmeval rock

Kam ta konec tedna?

28. julij 2017 ob 09:19,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 10:10

Koper, Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Skupini Psihomodo Pop in Crvena jabuka bosta nocoj začeli osrednji primorski festival glasbe in kulinarike, v Športnem parku Batuje pa pripravljajo koncert Rock Batuje.

V Kopru se nocoj začenja Rumena noč – brezplačna prireditev, ki tradicionalno poteka zadnji julijski konec tedna v Kopru. Organizatorji obljubljajo preplet kulinarike, glasbe, uličnega gledališča, umetniških inštalacij in performansov.

Glavno prizorišče je na Ukmarjevem trgu, kjer bodo v soboto ob ognjemetu med drugim nastopili še Muff in Elvis Jackson, v nedeljo pa BQL in Jinx.

Prireditev, namenjena predvsem sproščenemu druženju in popestritvi dogajanja v mestu, po navedbah koprskega turističnoinformacijskega centra vsako leto pritegne veliko ljudi. Na večer naštejejo okoli 15.000 obiskovalcev.

Zadnji Rock Batuje

V Športnem parku v Batujah pa bo nocoj donel rock. Tradicionalni dogodek, ki bo potekal že 15. leto, bo s svojo pestro glasbeno ponudbo pričaral občinstvu nepozaben večer, ki bo hkrati tudi zadnji, povedal eden od organizatorjev prireditve Jan Zelinšek.

Letošnje dogajanje zato posvečajo domači, slovenski rock glasbi. "Kot prvo bomo letos gostili skupino Unitisti, domačo še neuveljavljeno skupino, ki prihaja iz Vipavske doline. Za njimi bodo nastopili Tabu, Mi2, Zmelkoow in kot zadnja skupina Skalp, zaradi katere so se tudi Rock Batuje pred petnajstimi leti sploh začele," je povedal Zelinšek.

Rock Batuje med domačini spletel neuničljivo vez

Rock Batuje je pomemben glasbeni dogodek v Vipavski dolini, ki je v vseh teh letih privabljal obiskovalce iz širše okolice, kar nekaj pa tudi iz tujine. Prireditev temelji na prostovoljnem delu domačinov in njihovih prijateljev, brez katerih prireditev ne bi obstajala.

"15-letno obdobje trdega dela, neprestanih bitk z vremenom, dopusti, negotovostjo, pesimizmom, vzponi in padci, trendi sodobne glasbe in birokracijo je med Batujci spletla neuničljivo vez. V vseh teh letih so se rojevala nova prijateljstva, zveze, zakoni in tudi naraščaji, ki so združili celotno vas, da je za to prireditev dihala kot eno. Zato je letošnji koncert še toliko bolj čustven, saj bo 15. obletnica tudi zadnja," je še dejal Zelinšek.

Za tiste iz tujine ali bolj oddaljenih slovenskih krajev so tudi letos pripravili urejen prostor za brezplačno kampiranje. Po besedah organizatorjev letos pričakujejo najmanj 1.500 obiskovalcev.

Sa. J.