Korejska senzacija BTS ob nastop zaradi sporne majice

Eksplozija in pozivi k neodvisnosti

9. november 2018 ob 15:49

Tokio - MMC RTV SLO, STA

Nastop svetovno znane južnokorejske popskupine BTS v japonski televizijski oddaji je televizija Asahi odpovedala tik pred zdajci. Razlog za to je bila "modna" napaka, ki jo je eden od članov zagrešil že pred časom.

Fotografija Jimina, enega od članov fantovske zasedbe, na kateri nosi majico z upodobitvijo eksplozije jedrske bombe, se je na spletu prvič pojavila oktobra, kmalu pa je povzročila razburjenje med oboževalci skupine, ki so jo označili za žalitev.

Na majici so bili ob fotografiji eksplozije in bombe tudi slogani, ki pozivajo h korejski neodvisnosti.

Nekateri so po poročanju britanskega BBC-ja natis na majici razumeli kot hvalospev eksploziji, ki je vodila v kapitulacijo Japonske med drugo svetovno vojno, nato pa tudi v neodvisnost Korejskega polotoka, ki je bil dotlej pod japonsko okupacijo.

Ker so številni oboževalci BTS nošenje sporne majice označili za nedopustno, se je televizija Asahi odločila, da bo nastop preložila. BTS so se pozneje opravičili svojim oboževalcem, ker jim ni uspelo izvesti nastopa.

Neverjetna priljubljenost korejske skupine

Skupina BTS je nastala leta 2013, samo lani pa je imela na Twitterju dvakrat več omemb kot ameriški predsednik Donald Trump in kanadski zvezdnik Justin Bieber. Posebej priljubljeni so na Japonskem, Kitajskem, v Jugovzhodni Aziji in delih Latinske Amerike, v zadnjem letu pa jim je uspel preboj tudi v ZDA.

Na Instagramu imajo kar 13,3 milijona sledilcev, avgusta pa so presegli rekord ameriške zvezdnice Taylor Swift v najbolj gledanem videospotu v prvih 24 urah po objavi. Videospot za njihovo skladbo Idol je v prvem dnevu predvajanja na kanalu YouTube zbral več kot 45 milijonov ogledov.

Pevci so prav tako postali prvi predstavniki K-popa (korejske popglasbe), ki se pohvalijo z dejstvom, da so imeli letos čast spregovoriti na sedežu Združenih narodov v New Yorku.

I can never accept the act that #BTS member wore the atomic bomb T-shirts humanely. The problem is not the relation between Japan and Korea. It's just humanity. pic.twitter.com/x37nZs8pJG