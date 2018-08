Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pečeno torto namažemo z mascarpone kremo in obložimo s karameliziranimi pomarančnimi trakovi. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Korenčkov kolač s karamelizirano pomarančo

Korenčkova sladica

2. avgust 2018 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za testo potrebujemo: 150 g mletih mandljev, tri žlice ostre moke, 1/2 zavitka pecilnega praška, ena pomaranča biološke pridelave (sok in skorjica), ena limona biološke pridelave (sok in skorjica), tri jajca, 70 g rjavega sladkorja, en vaniljev sladkor, 150 g drobno naribanega korenčka, 1/2 čajne žličke mletega kardamoma, žlica masla, malo pomarančnega likerja, 200 g marmelade za premaz.

Za kremo potrebujemo: 250 g maskarponeja, 200 g kisle smetane, malo agavinega sirupa, sok ene limone, en utrjevalec smetane

Za karamelizirano pomarančno lupinico potrebujemo: lupino in sok ene pomaranče, štiri žlice rjavega sladkorja

Pečemo:

Pekač obložimo s peki papirjem in premažemo s stopljenim maslom. Korenček na drobno naribamo. Zmešamo mlete mandlje, moko in pecilni prašek ter začimbe.

Z mikserjem penasto stepemo jajca, sladkor in vaniljev sladkor. Vmešamo še nariban korenček. Počasi dodajamo suho orehovo zmes in sok ter naribano lupinico ene pomaranče in limone. Vse prelijemo v namaščen pekač in približno pol ure pečemo na 180°C.

Več receptov na:

www.dobrojutro.rtvslo.si

.

Pečeno pecivo pustimo pet minut v pekaču, nato ga stresemo iz pekača in še vročega na več mestih prebodemo z vilicami. Premažemo ga s stopljeno marmelado, ki smo ji dodali en deciliter vode in morda malo pomarančnega likerja.

Za kremo vse sestavine dobro stepemo.

V kozico damo sok ene pomaranče in sladkor. Vse skupaj zavremo in dodamo na trakove narezano pomarančno lupinico ter kuhamo toliko časa, da začne sladkor karamelizirati. Takrat trakove naložimo na peki papir in jih osušimo. Zelo pazimo, da se ne spečemo.

Pečeno torto namažemo s kremo in obložimo s karameliziranimi pomarančnimi trakovi.

Sa. J., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)