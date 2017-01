Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Korenčkova juha z ingverjem. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Korenčkova juha z ingverjem

Okusna juha z energijskim nabojem

8. januar 2017 ob 08:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 1 kg olupljenega korenja, 4 stroki česna (sekljani), oljčno olje, 1 žlica naribanega ingverja, ščepec soli, ščepec popra, 1 žlica nasekljanega peteršilja, 1 janeževa zvezda, 2 dl smetane za kuhanje, 0,5 l zelenjavne osnove, 1/4 žličke muškatnega oreščka, 1/2 žličke cimeta, sveža meta ali peteršilj za serviranje, 1/2 žličke klinčkov.

Pečico segrejemo na 200 stopinj C. V posodo damo korenje, malo olja, sol in poper ter premešamo. Korenje preložimo na pekač in pečemo v pečici 40-45 minut. Na polovici obrnemo. Korenje se mora zmehčati.

Ko se korenje rahlo ohladi, ga narežemo na večje kose in damo v mešalnik. Dodamo česen in ingver na 2 decilitra osnove.



Mešamo do želene konsistence. Prelijemo v kozico in dolijemo preostalo osnovo. Dodamo začimbe in kuhamo cca 15 min. Odstavimo in dolijemo smetano. Serviramo.

D. S., recept Blaža Ivanoviča (oddaja Dobro jutro)