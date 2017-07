Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Korenje ostrgamo in narežemo na paličke ali kolesca. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Korenčkova solata s pomarančami

Prelijemo z marinado

5. julij 2017 ob 10:25

MMC RTV SLO

Sestavine: 3 večje pomaranče, 50 dag korenja, 1 limona, 3 žlice oljčnega olja, 2 žlici lešnikov, cimet, 1 žlica sladkorja, sol, poper.

Eno pomarančo in limono ožamemo in sok zmešamo z oljem, sladkorjem, soljo in poprom. Korenje ostrgamo in narežemo na paličke ali kolesca. Prelijemo s pripravljeno marinado.

Preostali pomaranči olupimo, razdelimo na krhlje in jima odstranimo vso belo kožico. Pomarančne krhlje zmešamo s korenjem.

Potresemo z nasekljanimi lešniki in ščepcem cimeta.