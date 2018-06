Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 4 glasov Ocenite to novico! Po želji v solato naribamo še zeleno kolerabo ali črno redkev. Dodaj v

Korenčkova solata z jabolki

Naribano korenje pokapamo z limoninim sokom

20. junij 2018 ob 09:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 50 dag korenja, 3 kisla jabolka, pomaranča, limona, olivno olje, sladkor, sol, poper.

Korenje ostrgamo, operemo in grobo naribamo. Limono in pomarančo operemo, ožamemo in pokapamo naribano korenje.

Jabolka operemo ter naribamo. Zmešamo s korenjem. Začinimo s ščepcem sladkorja, soljo in poprom. Po želji v solato naribamo še zeleno kolerabo ali črno redkev.