Korn za mesto basista angažiral 12-letnega sina člana Metallice

Redni basist odsoten za južnoameriški del turneje

11. april 2017 ob 15:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriški metal rockerji Korn so trenutno na južnoameriški turneji, ker pa se jim basist Fieldy Arvizu zaradi nepojasnjenih razlogov ni mogel pridružiti, so preostali člani njegovo mesto zapolnili s Tyjem Trujillom, 12-letnim sinom Metallicinega basista Roberta Trujilla.

Trujillo mlajši sicer bas igra tudi v kalifornijski najstniški zasedbi Helmets, s Korni pa bo igral do 6. maja, na koncertih v Kolumbiji, Braziliji, Argentini, Čilu in Peruju, začenši 17. aprila, poroča Entertainment Weekly.

"Močno smo potrti, da se nam Fieldy tokrat ne more pridružiti, a navdušeni, da bomo odigrali nekaj koncertov z mladim basistom, kot je Tye," je zapisala skupina Korn na svoji Facebook strani. "Veselimo se že, da se nam naš brat Fieldy ponovno pridruži maja, ko se vrnemo v ZDA."

Leta 1993 ustanovljena zasedba Korn je lani izdala svoj 12. studijski album, The Serenity of Suffering. Album se je povzpel vse do 4. mesta Billboardovih top 200, z njega pa prihajata singla Rotting in Vain in Take Me.

Tyev 52-letni oče Robert Trujillo je član Metallice od leta 2003, sicer pa je mehiškega in indijanskega porekla. Poleg Tya ima s soprogo Chloe še hčerko Lulah.

K. S.