Koromačevima gomoljema odrežemo kocen, odstranimo trše zunanje liste in ju tanko narežemo.

Koromačeva juha s porom

V juha damo tudi bučke

5. marec 2018 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 večja gomolja koromača, 6 majhnih bučk, 1 por, 4 dag masla, 1 liter zelenjavne jušne osnove, 1 dl kisle smetane, sol, poper.

Koromačevima gomoljema odrežemo kocen, odstranimo trše zunanje liste in ju tanko narežemo.

Bučke in por operemo in narežemo na kolesca. Segrejemo maslo, dodamo koromač, por in bučke ter dušimo približno 15 minut. Občasno prilijemo malo jušne osnove. Solimo, prilijemo ostalo jušno osnovo, pokuhamo in odstavimo.

Juho pretlačimo ali zmeljemo s paličnim mešalnikom. Dosolimo, popramo in vmešamo kislo smetano.