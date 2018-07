Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Košarice poljubno okrasimo s sadjem. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Košarice z marelično kremo

Poletna sladica

14. julij 2018 ob 11:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za kremo potrebujemo: 200 g mareličnega pireja, 50 ml mleka, 20 g masla, 1 jajce, 50 g sladkorja, 20 g škroba za zgoščevanje, 1/2 zavitka želatine, 150 ml smetane za stepanje.

Za košarice potrebujemo: 1 zavitek vlečenega testa, malo olja.

Za košarice uporabimo kupljeno vlečeno testo. Štiri plasti testa premažemo z oljem in jih postavimo enega na drugega. Z nožem izrežemo kvadratne oblike, testo pa nato postavimo v pekač za mafine. Da se nam testo med peko ne bo napihnilo, si pomagamo s papirčki za mafine, ki jih napolnimo z rižem. V pečici, ogreti na 200 °C, pečemo košarice 15 minut. Pustimo, da se ohladijo.

Za kremo na zmerni temperaturi zavremo sadni pire, maslo in mleko. V drugi posodi skupaj zmešamo jajce, sladkor in škrob za zgoščevanje, mešamo, dokler ne dobimo gladke mase. Jajčno maso nato rahlo segrejemo, in sicer tako, da dodamo eno zajemalko vroče marelične mase. Z metlico hitro vmešamo, da nam jajca ne zakrknejo. Jajčno maso nato počasi ulijemo v vrelo marelično maso in na zmernem ognju kuhamo, dokler se ne zgosti. Ko je masa gosta, s kuhanjem nadaljujemo še tri minute, da se škrob za zgoščevanje popolnoma aktivira.

Marelično kremo nato prelijemo v čisto posodo in jo s prozorno folijo za živila prekrijemo tako, da se folija dotika kreme. S tem preprečimo, da bi na kremi nastala skorjica. Ko se krema ohladi, si pripravimo polovico paketka želatine (po navodilih na škatlici) in stepemo sladko smetano. Na koncu skupaj zmešamo marelično kremo, stepeno smetano in pripravljeno želatino in kremo za nekaj minut postavimo v hladilnik.

Za lepše doziranje kremo prestavimo v dozirno vrečko. Nabrizgamo jo v košarice in poljubno okrasimo s sadjem. Uporabimo lahko sveže sadje, ali pa sadje, ki smo ga nekaj minut kuhali v žlici medu in vodi.

Sa. J., recept Erike Jerkič (oddaja Dobro jutro)