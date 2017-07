Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Potrebujemo dve banani. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kosmiči z banano in kefirjem

Osvežilni, malo kalorični obed

21. julij 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 banani, mango, 12 žlic ovsenih kosmičev, pomaranča, 6 dl kefirja, 3 žlice medu, 4 dag oluščenih nesoljenih pistacij.

Pistacije nasekljamo. Mango olupimo in narežemo na koščke. Banani olupimo in narežemo na kolesca. Pomarančo ožamemo in s sokom pokapamo sadje.

Kefir zmešamo z medom. V štiri skodelice damo po eno četrtino sadja in tri žlice ovsenih kosmičev. Prelijemo s kefirjem, zmešamo in pustimo stati deset minut.

Potresemo s pistacijami in postrežemo. Po želji dodamo še drugo sveže ali pa suho sadje.

D. S.