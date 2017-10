Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kostanjevo juho začinimo z balzamičnim kisom. Foto: BoBo Dodaj v

Kostanjeva juha z zeleno

Juho pretlačimo skozi cedilo

16. oktober 2017 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 40 dag kuhanega in olupljenega kostanja, 2 šalotki, 1 strok česna, 1 žlica masla, 30 dag gomoljaste zelene, 1,2 litra zelenjavne jušne osnove, 10 dl smetane, 3 žlice kisle smetane, 1 žlica balzamičnega kisa, sol, poper, muškatni orešček.

Zeleno olupimo in narežemo na kocke. Na maslu popražimo stisnjen česen in nasekljano šalotko. Dodamo kostanj in zeleno, prilijemo vrelo jušno osnovo in kuhamo približno 20 minut.

Juho pretlačimo skozi cedilo in vmešamo smetano in kislo smetano. Začinimo z balzamičnim kisom, soljo, poprom in muškatnim oreščkom.