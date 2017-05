Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Srečnež, ki bo ponudil najvišji znesek, bo lahko postal lastnik ikoničnega kostuma, ki ga je Spearsova nosila leta 2004. Foto: Reuters 35-letna pevka se junija podaja na svetovno turnejo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kostumi Britney Spears nepričakovano pristali na dražbi

Pevka zaključuje svoje nastope v Las Vegasu

6. maj 2017 ob 21:37

Las Vegas - MMC RTV SLO

Sedem kostumov ameriške pevke Britney Spears, med njimi tudi ikonični iz nastopa na podelitvi MTV-jevih videonagrad leta 2001, je pristalo na spletni dražbi.

Kolekcija, ki jo prodaja ameriška agentka Dana Proctor, je privabila številne interesente. "Kupite lahko samo celo kolekcijo. In upam, da bomo s prodajo zbrali najmanj milijon ameriških dolarjev," je dejala Proctorjeva po poročanju britanskega Daily Maila.

Najbolj izstopa že prej omenjeni zeleni kostum iz leta 2001, ki ga je Spearsova nosila med izvajanjem pesmi I'm a Slave 4 You. V kolekciji se je znašel tudi kostum, ki ga je nosila Spearsova v videospotu Overprotected ter steznik s kravato, ki ga je nosila v videospotu z Madonno za skladbo Me Against The Music.

Spearsova je sicer tik pred tem, da se ji izteče pogodba v Las Vegasu, kjer nastopa v šovu Piece Of Me od leta 2013. Pred njo pa je svetovna turneja. Kot je dejal njen menedžer Larry Rudoloph bo na njej malce prevetrila svoj repertoar, saj bi ga rada približala novemu cilju, ki ga želi uresničiti - muzikalu na Broadwayu.

