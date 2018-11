Kot mali velar

Range rover evoque

23. november 2018 ob 08:57

London - MMC RTV SLO

Land Rover je v Londonu premierno predstavil drugo generacijo svojega najmanjšega športnega terenca evoque. Ta bo poleg poleg klasičnih bencinskih in dizelskih motorjev ponujal tudi mehke in priključno hibridne pogonske sklope.

Druga generacija evoqua prihaja slabih osem let po predstavitvi prvega modela in čeprav na prvi pogled v veliki meri ohranja videz svojega predhodnika, prinaša veliko novosti. Njegova silhueta je resda skoraj nespremenjena, a sprednji in zadnji del sta oblikovana v slogu večjega modela velar.

Avtomobil je zasnovan na novi platformi PTA, ki prinaša za 2,1 centimetra večjo medosno razdaljo ter možnosti za nove pogonske sklope. Merski prirastek v medosju zagotavlja več prostora za potnike v drugi vrsti, za 10 odstotkov pa je zrasel tudi prtljažnik, ki meri od 591 do 1.383 litrov.

Dva hibrida

Glavno tehnično novost predstavljata dve hibridni različici. Prva je mehki hibrid z 48 voltno napeljavo in sistemom rekuperacije energije ob zaviranju, ki bo na voljo v kombinaciji z dizelskimi motorji Td4 s 110 in 132 kilovati (150 in 180 KM), pri Td4 s 176 kilovati (240 KM) ter pri bencinskih različicah Si4 s 147, 184 in 221 kilovati (200, 250 in 300 KM). Priključni hibrid, ki bo povezan s trivaljnikom, bo na voljo približno čez eno leto. Poleg hibridnih bodo na izbiro tudi klasični bencinski in dizelski pogonski sklopi z ročnim šeststopenjskim menjalnikom ali devetstopenjsko avtomatiko. Tako kot se za pravi range rover spodobi, bo za evoque, seveda, na voljo tudi štirikolesni pogon.

Tudi notranjost je oblikovana v slogu velarja in vključuje 31,2-centimetrski (12,3-palčni) zaslon namesto klasičnih merilnikov ter dva 25,4-centimetrska (10-palčna) zaslona na sredinski konzoli. Med sistemi za pomoč pri vožnji velja omeniti sistem ClearSight Ground View, ki s pomočjo kamere v maski motorja ter na vzvratnih ogledalih ustvari učinek prosojnega pokrova motorja, ki pri terenski vožnji vozniku kaže, kaj se nahaja pred vozilom.

V Veliki Britaniji za novi evoque že zbirajo naročila, pri čemer za osnovni model zahtevajo najmanj 31.600 funtov oziroma približno 35.500 evrov. Koliko bo treba zanj odšteti pri nas, pa še ni znano.

Martin Macarol