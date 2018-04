Kot v filmu Čedno dekle: prodajalka odslovila Frances Bean Cobain

Hčerka pokojnega Kurta Cobaina se posveča glasbi

30. april 2018 ob 16:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

25-letna hčerka pokojnega frontmana Nirvane Kurta Cobaina in Courtney Love Frances Bean je med nakupovanjem v trgovini oblikovalke Stelle McCartney na Manhattnu doživela presenečenje, ko ji prodajalka ni želela pomagati pri nakupu.

"Zagotovo so me v trgovini oblikovalke Stelle McCartney na Manhattnu pravkar obravnavali kot v filmu Čedno dekle, potem sem šla v trgovino Alice in Olivia, kjer so bili precej prijaznejši," je objavila na svoji Instagramovi zgodbi Cobainova. 25-letnica se je ob pripetljaju spomnila na prizor iz filma Čedno dekle, kjer Vivian Ward (lik, ki ga upodablja Julia Roberts) ne pustijo, da bi nakupovala v trgovini z dragimi oblačili na Rodeo Drivu.

25-letnica je v nedavnem intervjuju za spletno stran E! priznala, da je njena energija usmerjena v glasbo. "Nočem prehitevati dogodkov in se označiti za glasbenico ali vizualno umetnico, ker čutim, da se vse med sabo prepleta," je dejala Cobainova in nadaljevala: "Želim slediti svoji karieri v glasbi in videti, kaj bo iz tega dozorelo."

Pred dnevi je izdala tudi 45 sekund trajajočo pesem na Instagramu, ki jo je posvetila svojemu pokojnemu očetu. Prav tako je priznala, da ni dneva, ko ne misli na svojega očeta, ki si je vzel življenje leta 1994. "Nimam odgovora, zakaj je to storil, ker ne želim govoriti v imenu nekoga drugega. Upam, da bi bil ponosen na to, kar sem postala, četudi mu ne bi bila všeč umetnost, ki jo ustvarjam," je povedala Cobainova.

Na začetku leta je Frances Bean prvič v javnosti razkrila, da se je v preteklosti s svojimi demoni borila s pomočjo alkohola. In da je februarja praznovala dve leti, odkar se ga ni dotaknila. "Vsak dan je boj, ki ga spremljajo še boleče, nenavadne, neudobne, tragične in zj*** stvari, ki se dogajajo ali se nameravajo zgoditi," je zapisala v svojem zapisu, ki ga je delila na družbenem omrežju Instagram.

K. K.