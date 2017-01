Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Praznična poslastica. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kozice in kapesante v konjakovi omaki

Delikatesa za novo leto

1. januar 2017 ob 09:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 10 školjk kapesant, 10 večjih kozic, malo masla, 1 limeta, malo konjaka, 3 mlade čebule, sol, poper, 1 žlica medu, 2-3 žlice sojine omake, olivno olje.



Školjke in kozice očistimo, opremo in posušimo na papirnatih brisačah. Posolimo jih in popopramo. Segrejemo olivno olje in na hitro popečemo meso školjk z obeh strani. Shranimo ga na toplo. Na istem olju enako popečemo še kozice.



Kozice naložimo na školjke (grejemo) in pripravimo preliv. Na ostanke olja dodamo žlico masla in nekaj rezin lupine limete. Zalijemo s konjakom in flambiramo (po želji). Dodamo nasekljano mlado čebulo in na hitro prepražimo.

Prilijemo med, dodamo sol, poper in sok limete ter sojino omako. Prevremo in prelijemo prek školjk in kozic. Serviramo lahko v lupino kapesant ali na ličnem krožniku.

K. S., Oddaja Dobro jutro (recept Metke Paragi)