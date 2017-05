Kozmetična osvežitev serije 1 in serije 2

Prenova modelov

12. maj 2017 ob 06:31

München - MMC RTV SLO

BMW je prenovil modele serije 1 in 2. Obema je namenil rahlo osvežitev zunanjosti in malo bolj opazno prenovo notranjosti.

Serija 1 je dobila nove oblike platišč iz lahke litine ter novo modro in oranžno karoserijsko barvo. Minimalnim oblikovnim sprembam so dodali še nove pakete Edition Sport Line Shadow, Edition M Sport Shadow ter BMW M 140i Edition Shadow, ki jih krasi temna obroba sprednjih žarometov, črna obroba maske ter zatemnjene zadnje luči.

Malce bolj opazno je prenovljena notranjost, ki so ji namenili novo instrumentno ploščo, osveženo sredinsko konzolo z novi okrasnimi elementi ter drsnim pokrovom držal za pijačo. Rahlo so prenovljene tudi prezračevalne reže, več je kromiranih detajlov, osvežitev pa zaokrožajo novi materiali za sedeže in vratne obloge.

Pri tehničnih izboljšavah velja omeniti uvedbo novega 22,4-centimetrskega (8,8-palčnega) zaslona na dotik v primeru izbire navigacijske naprave Professional. Poleg tega bo na voljo dostopna točka za brezžično povezavo s spletom, ki podpira do 10 naprav.

Motorna paleta vključuje pet bencinskih različic, ki od modela 116i do modela M140i zmorejo od 80 do 250 kilovatov (od 109 do 340 KM), ter štiri dizelske, ki od najšibkejše 116d do najmočnejše 125d razvijajo od 85 do 165 kilovatov (od 116 do 224 KM).

Popravki tudi za serijo 2

Malce bolj očitno, a še vedno vse prej kor pretresljivo prenovo je doživela tudi serija 2. Sprednji del so osvežili z novim odbijačem, večjimi režami za dovod zraka in malce večjo masko v obliki ledvičk. Vsi modeli bodo serijsko opremljeni s sprednjimi žarometi s tehniko LED ter prenovljenimi zadnjimi lučmi, prav tako s tehniko LED. Poleg novih platišč iz lahke litine prenova zunanjosti prinaša tudi dve novi modri in eno novo oranžno karoserijsko barvo.

Tako kot serija 1 je tudi dvojka dobila novo instrumentno ploščo, posodobljen sistem iDrive z novim zaslonom na dotik (ob izbiri navigacije Professional) ter sistem za brezžično polnjenje pametnih telefonov in dostopno točko za brezžično povezavo s spletom.

V motorni paleti bomo našli štiri bencinske različice, ki od modela 218i do modela M240i zmorejo od 100 do 250 kilovatov (od 136 do 340 KM), ter tri dizelske, ki od modela 218d do 225d zmorejo od 110 do 165 kilovatov (od 150 do 224 KM).

V ponudbi seveda ostaja tudi model M2, ki iz trilitrskega prisilno polnjenega šestvaljnika iztisne 272 kilovatov (370 KM) in 500 Nm navora.

Martin macarol