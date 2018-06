Kozmetični popravki za štirico

Audi A4

28. junij 2018 ob 08:54

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Audi je pokazal prenovljeni A4 v limuzinski in karavanski različici. Osvežil je predvsem njuno zunanjost v slogu novejših hišnih modelov.

V Ingolstadtu so štirici namenili majhne estetske spremembe predvsem na sprednjem odbijaču, ki je dobil nove petkotne odprtine za hlajenje motorja in zavor. Nove so tudi oblike platišč. Različice s paketom S-line po novem krasi maska z letvicami s tridimenzionalnim videzom.

Poleg tega estetska osvežitev prinaša še široke trapezoidne izpušne cevi, RS strešni spojler zakaravansko različico avant ter novo modro karoserijsko barvo Turbo Blue.

Paket S line competition med drugim dodaja 19-palčna platišča, rdeče zavorne čeljusti, športno podvozje ter sprednje žaromete v LED tehniki. V notranjosti bomo našli okrasne vložke z videzom ogljikovih vlaken ter delno usnjeno oblazinjenje v črni barvi. Za doplačilo bodo na voljo S športni sedeži v Magma rdeči barvi ali v drugem barvnem odtenku.

Tehnično nespremenjen

Nemci ob tem ne omenjajo tehničnih sprememb, kar pomeni, da bo za štirico še naprej na voljo široka ponudba bencinskih in dizelskih motorjev, od 1,4-litrskega turbobencinskega TSI do trilitrskega V6 TDI ter različice na stisnjeni zemeljski plin CNG.

Predprodaja bo stekla v tretji četrtini letošnjega leta.

Martin Macarol