Kraljeva poroka: Zahvala kraljeve družine in trenutki, ki jih ne bomo pozabili

Kraljeva družina se je zahvalila gostom, mladoporočenca pa sta poročno noč preživela v prostorih gradu Windsor

20. maj 2018 ob 10:25

Windsor - MMC RTV SLO

Tudi po poroki leta, ki je združila princa Harryja in Meghan Markle, kraljeva družina ne počiva. Na družbenem omrežju Twitter se je namreč že zahvalila vsem gostom, ki so pripotovali od blizu in daleč, da bi se mlademu paru poklonili ob tem prelomnem trenutku.

Zapisali so: "Zahvaljujemo se vsem, ki so v Windsor pripotovali in se poroke udeležili, pa tudi vsem ljudem po svetu, ki so poroko spremljali. Ponovno pa čestitamo mladoporočencema, vojvodi in vojvodinji Sussekškima."

Na veliko poroko je bilo povabljenih 600 gostov. Vabil za poroko ni dobilo kar nekaj znanih političnih obrazov, se jih je pa razveselilo več kot 2.500 Britancev, ki so v parku gradu lahko pričakali prihod ženina in neveste v kapelo svetega Jurija.

Večer se je nadaljeval s pogostitvijo v bližnji rezidenci Frogmore House, kjer je 200 ožjih prijateljev in družinskih članov gostil Harryjev oče, princ Charles. Na zabavo sta se Harry in Meghan, prvič kot mož in žena, pripeljala s srebrnim klasičnim Jaguarjem, na registraciji pa je bil zapisan datum poroke - E190518.

Poročno noč sta mladoporočenca preživela v prostorih gradu Windsor, ženin pa je svoji nevesti ob poroki podaril še zeleno-moder prstan, ki je pripadal princesi Diani, prinčevi pokojni materi. Ženinovo darilo je bilo zelo premišljeno izbrano, saj mora vsaka nevesta na poroki nositi tudi nekaj modrega. Čeprav je bilo modre podrobnosti mogoče opaziti tudi na nevestinih čevljih, je bil prstan (tudi zaradi svoje barve) zelo primerno darilo.

To pa ni bila edina poteza, s katero se je kraljeva družina poklonila pokojni princesi Diani. Meghan je imela v rokah poročni šopek, ki je bil sestavljen iz šmarnic, jasmina, mirte, dišečega grahorja in spominčic, ki so bile najljubše cvetlice pokojne kraljice ljudskih src.

Kaj pa medeni tedni?

Mladoporočenca se na medene tedne še ne bosta odpravila, odločila sta se namreč, da se bosta najprej odpočila kar v Veliki Britaniji. V prihajajočem tednu se bo Meghan udeležila tudi prve kraljeve vrtne zabave.

Ko se je nevesta v obliki priznane britanske oblikovalke Clare Waight Keller (Givenchy) sprehodila do oltarja, je princ Harry, popolnoma očaran nad lepoto svoje bodoče žene, dejal: "Videti si čudovito." Ker si je v nadaljevanju popoldneva nevesta želela več udobja, je poročno obleko z vlečko zamenjala za belo obleko z visokim ovratnikom, ki jo je ustvarila oblikovalka Stella McCartney, Harry pa si je nadel klasičen črn smoking.

Trenutki, ki jih ne bomo pozabili

O nekaterih trenutkih na poroki se bo zagotovo govorilo še zelo dolgo. Ker se nevestin oče poroke ni mogel udeležiti, jo je do oltarja pospremil princ Charles. Ko je Charles za roko ljubeznivo prijel tudi nevestino mater Dorio, ki je nosila nežno zeleno opravo Oscarja de la Rente, se je orosilo marsikatero oko.

Ko sta Charles in Meghan prispela do oltarja, se je Harry, poln pričakovanja, očetu zahvalil z besedami: "Hvala ti, oče."

Eden izmed bolj ikoničnih je bil tudi trenutek, ko je javnost končno ugledala težko pričakovano obleko neveste, ki je navdušila s svojo preprostostjo in pet metrov dolgo vlečko. Vlečko je pohvalil tudi David Emanuel, oblikovalec, ki je zasnoval poročno obleko princese Diane.

Veliko besed je bilo namenjenih tudi ameriškemu škofu Michealu Curryju, ki je goste s svojim govorom popolnoma navdušil. "V ljubezni je moč, zato je ne podcenjujte," je dejal. Sledil je ikonični trenutek, ko sta se ob izhodu, pred vrati kapele, ker v njej to ni dovoljeno, zaljubljenca prvič poljubila kot mož in žena.

Veselili so se tudi na Twitterju

Ob sobotni poroki britanskega princa Harryja in njegove izbranke Meghan Markle je bilo tej novici dneva po svetu posvečenih skoraj šest milijonov tvitov. Od teh jih je imelo okoli 4,5 milijona ključnik #RoyalWedding (kraljeva poroka), je sporočila družba Visibrain.

Thank you to everyone who came to Windsor and those who followed from around the UK, the Commonwealth, and the world today. Congratulations once again to the newly-married Duke and Duchess of Sussex. #royalwedding pic.twitter.com/SQWQg5ZsOq — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018

K. Ši.