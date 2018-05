Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Elton John je princu Harryju ob strani stal vse od smrti princese Diane. Foto: Reuters John je leta 1997 prezgodaj izgubil dva prijatelja - princeso Diano in Giannija Versaceja. Foto: Reuters Igral je na Dianinem pogrebu, kjer ji je posvetil pesem Candle in the Wind. Foto: Reuters Dodaj v

Kraljeve poroke se bo udeležil Elton John, ne pa tudi nevestin oče

Oče neveste je prestal operacijo srca

17. maj 2018 ob 13:28

London - MMC RTV SLO

Britanski princ Harry in njegova izbranka Meghan Markle dolgo nista želela razkriti, kdo bo na kraljevi poroki poskrbel za glasbeno spremljavo. A ugibanj je konec - na poroki leta, ki se je oče neveste žal ne bo udeležil, bo prepeval Elton John.

71-letni Elton John, ki je pred nekaj meseci sicer napovedal slovo od glasbene scene, je za britanske medije potrdil, da bo nastopal na kraljevi poroki. Glasbenik je zaradi dogodka, ki ga svet že nestrpno pričakuje, zamaknil celo datum začetka svoje poslednje turneje.

A dobra novica o Johnovi udeležbi in nastopu na poroki je dobila grenak priokus, ko je Maghan Markle v izjavi za javnost potrdila, da se njen oče poroke zares ne bo mogel udeležiti. "Na žalost se moj oče obreda ne bo mogel udeležiti. Zelo ga imam rada in zavedam se, da se mora trenutno osredotočiti predvsem na okrevanje," je še povedala. Oče je nedavno namreč prestal operacijo srca.

Eltonovega nastopa se kraljeva družina nadvse veseli

Seveda pa ima Eltonov nastop na poroki za kraljevo družino še posebej veliko vrednost - glasbenik je bil namreč tudi dober prijatelj Harryjeve matere princese Diane, ki je v avtomobilski nesreči tragično umrla leta 1997. Letos torej teče že 21 let, odkar je na pogrebu pokojne princese odigral pesem Candle in the Wind, ki ji jo je posvetil.

Prenos kraljeve poroke boste lahko v soboto spremljali v živo od 10.15 naprej na našem portalu rtvslo.si.

Elton John je bil tudi po Dianini smrti v Harryjevem življenju stalno navzoč, vsa leta mu je tudi ob pomembnih in težkih življenjskih preizkušnjah zvesto stal ob strani. Elton in princ Harry sta skupaj preživela tudi lansko poletje, ko sta odpotovala na Sicilijo. Elton je za britanske medije potrdil, da je že takrat opazil, da je Harry zaljubljen v Maghan. "Opazil sem, da je popolnoma zatrapan, čeprav o tem ni želel govoriti," je še povedal John.

Ko pa je Elton lani ponovno spregovoril o smrti kraljice ljudskih src, pa je dejal: "Zelo ljubljena je bila. Rad sem jo imel, ker je bila srčna ženska in odlična prijateljica."

Tisti, ki poroko že nestrpno pričakujejo, pa so bili do trenutka, ko je Elton svoj nastop na poroki dokončno potrdil, že precej na trnih - glasbenik je še marca namreč užaljeno povedal, da vabila na poroko para še ni prijel.

Takrat je na vprašanje novinarjev, kako bi se odzval, če bi ga par prosil, da igra na njuni poroki odgovoril: "To bi bilo zelo lepo, saj imam princa od srca rad."

Nekaj časa se je celo šušljalo, da bo na poroki nastopila glasbena skupina Spice Girls, zdaj pa se je John celo pošalil, da mu bosta na poroki ob boku stala Kanye West in Kendrick Lamar.

K. Ši.