Kraljevska poroka z napako - Hanovrski princ dal veto na sinovo svatbo

Drama pri Hanovržanih

7. julij 2017 ob 11:39

Berlin - MMC RTV SLO

Ne tečejo vse kraljeve poroke kot po maslu. To je na lastni koži izkusil princ Ernst-August mlajši Hanovrski, katerega mačeha je monaška princesa Carolina. 33-letnik se je danes poročil s 30-letno rusko modno oblikovalko Ekaterino Malyshevo, kljub temu, da njegov oče poroki nasprotuje.

Civilni obred je v manjšem krogu potekal dopoldne, večji, slavnostni cerkveni, ki ga bodo prenašale tudi TV-postaje, pa v soboto na Saškem. Slavje bo skupaj trajalo kar deset dni, povabljeni pa so številni aristokrati in člani evropskih kraljevih družin.

Veselo razpoloženje je malce pokvaril ženinov oče, princ Ernst-August V., ki je na čelu nemške kraljeve dinastije Hanoverjev. Ta je v ponedeljek naznanil uradno nasprotovanje poroki na podlagi preprostega razloga: želi si nazaj svoje gradove in družinsko lastnino, ki je bilo med letoma 2004 in 2006 pravno prepisano na njegovega sina, navaja revija People.

Skoki čez plot in fizični obračuni

33-letni investicijski bankir s sedežem v Londonu in njegova na Češkem odrasla spremljevalka sta skupaj še osem let, zaročila pa sta se na družinskem dopustu v Grčiji lansko poletje. Nevesta, ki oblikuje seksapilne, tesno oprijete ženske kombinezone in lameja, je za poroko izbrala precej bolj tradicionalno, razkošno belo obleko Sandre Mansour, o kateri so se nemški mediji v zadnjih dneh precej razpisali.

Princ Ernst starejši, ki je še vedno poročen s princeso Carolino, kljub njegovim skokom čez plot in da živita praktično ločeno, je za nemški časnik Handelsblatt povedal, da poroki nasprotuje, saj bi rad ohranil družinske posesti, še posebej zemljo na Spodnjem Saškem.

"Odločitev zame ni bila lahka, saj zadeva mojega sina. A sem prisiljen ohraniti interese Hiše Hanover in dobrine, vključno s kulturno, ki je že stoletja v naši lasti," je povedal kontroverzni aristokrat, ki se je pred leti znašel na sodišču zaradi fizičnega napada.

Poroki nasprotoval tudi starejši Ernst-August

63-letni plemič, sicer bratranec britanske kraljice Elizabete II., je prek svojih odvetnikov sina pozval, naj mu vrne lastnino, ki je bila nanj prepisana pred desetletjem, ko je sam urejal svoje davčne zadeve. V tistem času so premoženje Ernst-Augusta ocenjevali na 220 milijonov evrov. "Še naprej upam, da bo moj sin nazadnje le pomislil na interese naše družine in popustil. Pripravljen sem na razpravo in spravo."

Zanimivo je, da se nasprotovanje poroki zdi že skoraj družinska tradicija Hanovržanov. Tudi Ernst-Augustov oče, Ernst-August IV., je nasprotoval sinovi poroki z njegovo prvo ženo Chantal, Švicarko neplemiškega rodu.

Očetovo nasprotovanje poroki sicer naj ne bi zmotilo praznovanj ta konec tedna. Med svati pričakujejo tudi ženinovo polsestro, 16-letno princeso Alexandro Hanovrsko, hčerko princese Caroline.

K. S.