Kraljica išče novega kuharja - a je plača "obupna"

Nove tehnike za stare tradicije

23. december 2017 ob 16:45

Očitno ne potrebujejo samo slovenske restavracije novih moči v kuhinji - tudi britanska kraljica Elizabeta II. išče novega kuharja.

Usposobljen kuharski mojster bi se pridružil ekipi v kuhinji Buckinghamske palače, prijave pa sprejemajo še do 1. januarja.

Kot navajajo v razpisu, iščejo linijskega kuharja (t. i. Demi Chef de Partie), ki bi bil sposoben "pripravljati klasične in sodobne menije za široko paleto dogodkov, vključno s sprejemi in državniškimi večerjami".

"Od kandidata se pričakuje, da se bo naučil novih veščin in tehnik, da bo sposoben izvesti najstarejše kulinarične tradicije. Da bo pomagal izvesti izjemni servis v osupljivem okolju palače. Zaradi tega je kariera v kraljevi kuhinji tako unikatna," so zapisali.

Popolna predanost kuhinji

Delovno mesto zahteva celega človeka, kar pomeni delo od ponedeljka do nedelje, kuhar je tudi nastanjen v palači, občasno pa bo kraljevo družino spremljal na njihovih potovanjih v tujino in v ostale kraljevske rezidence.

Kot navaja portal Fine Dining Lovers, je plača sicer "obupna" - znaša 20.604 funtov letno (23.200 evrov), a vključuje pokojninsko zavarovanje, 33 dni dopusta in vso prehrano. Za primerjavo - samo dizajnerska obleka znamke Ralph & Russo, v kateri se je v teh dneh za zaročne fotografije slikala zaročenka princa Harryja Meghan Markle stane 56.000 funtov.

"Kot bi pričakovali, so standardi pri nas izjemno visoki in vsak dan je zelo delaven, zato morate biti ambiciozen in usposobljen kuhar," še opozarjajo v razpisu, prek katerega iščejo kuharja z izkušnjami, z britanskim državljanstvom oz. delovnim dovoljenjem za Veliko Britanijo.

