Kraljico Elizabeto prijavili, ker se je vozila nepripeta

Zakon kraljico ščiti pred civilnimi in kazenskimi postopki

23. junij 2017 ob 13:59

London - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Britansko kraljico Elizabeto II. je neznanec prijavil policiji, potem ko je opazil, da v sredo med vožnjo od Buckinghamske palače do parlamenta ni bila pripeta z varnostnim pasom.

91-letna monarhinja je imela v parlamentu govor o načrtih prihodnje vlade, pri tem pa jo je spremljal sin, princ Charles. Pot od njenega domovanja v znameniti palači do še ene slavne zgradbe, britanskega parlamenta, ni dolga, a očitno ravno prav, da je neznanec med njenim izstopanjem iz vozila opazil, da kraljica v avtu ni bila pripeta z varnostnim pasom.

Prijava nima pravne podlage

Dogodek je prijavil lokalni policiji v Zahodnem Yorkshiru in dejal, da kraljica ne spoštuje cestnoprometnih predpisov. Lokalna policija se je na prijavo odzvala na družbenem omrežju Twitter, na katerem je rahlo satirično zapisala, da prijava nima pravne podlage in da domnevni prekršek ni bil storjen na ozemlju, ki je v pristojnosti lokalne policije v Zahodnem Yorkshiru.

Kraljica in princ sta se namreč udeležila dogodka v Londonu, medtem ko se okrožje Zahodni Yorkshire nahaja več kot 300 kilometrov severno od britanske prestolnice.

Kraljica je zaščitena

Britanski zakoni predvidevajo do 500 funtov (569,65 evra) kazni za neuporabo varnostnega pasu, kraljico pa ščitijo pred vsakršnimi civilnimi in kazenskimi postopki.

"Kraljica zagotavlja, da se vse njene dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi," so v odzivu zapisali na spletni strani kraljeve družine.

Policisti so nenavadno prijavo izkoristili, da so poudarili, da je številka 999 rezervirana izključno za nujne klice, in dodali, da so v preteklosti na tej številki že sprejeli klic zaradi muhe v spalnici in miši v stanovanju.

A. P. J.