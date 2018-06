Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Skupina za pravice živali Four Paws je ob tem opozorila, da je zunaj še več Penk, saj na ducate divjih živali vsak dan prečka meje Evropske unije (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Krava Penka zaradi sprehoda čez mejo Evropske unije skoraj ob življenje

Nenavadni primer radovedne krave

12. junij 2018 ob 12:23

Sofija - MMC RTV SLO

Začelo se je, ko je krava Penka prečkala bolgarsko-srbsko mejo in s tem mejo Evropske unije. Njen sprehod brez potrebne dokumentacije je vzbudil pozornost bolgarske oblasti, ki je kravo po vrnitvi hotela usmrtiti.

Penka je sicer že prejšnji mesec odkorakala od svoje črede v bolgarski vasi Mazaračevo in se sprehodila do Srbije. Ko so jo vrnili po dveh tednih v domačo vas, je prišel poziv, da jo uspavajo. Penka je namreč prekršila pravila, saj je vstopila v Evropsko unijo brez papirjev o zdravstvenem stanju.

Zapleti z birokracijo so predramili mednarodno javnost. Njeni podporniki so se oglasili na družbenih omrežjih. Še največ pozornosti je Penkina stiska vzbudila v Veliki Britaniji, kjer so se zvrstile evroskeptične kampanje, v kateri so jo razglasili za žrtev bruseljske birokracije. Borci za pravice živali, med njimi tudi nekdanji član skupine Beatles Paul McCartney, so celo podpisovali peticijo, v kateri so pozivali Bolgarijo, da reši kravo.

Bolgarska agencija za varno hrano je pristala na poziv, da še enkrat preučijo Penkin primer. Kravo so še enkrat testirali in ugotovili, da je zadovoljuje zdravstvenim standardom živali v Evropski uniji. "Pričakujemo, da bodo živali do konca tedna pustili, da se vrne v svoj nekdanji dom v vas Mazaračevo," so sporočili z agencije.

Skupina za pravice živali Four Paws pa je ob tem opozorila, da je zunaj še več Penk, saj na ducate divjih živali vsak dan prečka meje Evropske unije. "Bilo bi kruto, če bi ubili vse te živali. Upam, da obstaja sivina v evropski zakonodaji in da bo Penkin primer lahko pripomogel k rešitvi te težave," je dejal predstavnik za stike z javnostjo Four Paws Yavor Gečev.

