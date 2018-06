Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na koncu vmešamo kislo smetano. Foto: Pixabay Dodaj v

Kremna juha iz popečene zelenjave

Zelenjavo najprej popečemo v pečici

9. junij 2018 ob 10:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potrebujemo: 3 stebla stebelne zelene, pol gomolja zelene, 2 šalotki, 2 korenčka, manjši gomolj koromača, 2–3 krompirje, oljčno olje, sol, poper, sok in lupinica limone, timijan, 3 stroke česna, 200 g kuhane čičerike (po želji), 150 g kisle smetane, nasekljana šalotka za posutje ter listki zelene.

Očiščeno in na male kose zrezano zelenjavo naložimo v pekač na papir za peko. Prelijemo z oljčnim oljem in sokom limone, posujemo s soljo, poprom in timijanom. Pečemo na 200 stopinjah toliko časa, da ima zelenjava popečeno skorjico.

Več receptov na:

www.dobrojutro.rtvslo.si

.

Na oljčnem olju, v loncu za juho, dušimo česen in dodamo vso pečeno zelenjavo. Zalijemo z malo vode in pokuhamo do mehkega. Vse skupaj pretlačimo in zmešamo, lahko dodamo še čičeriko in gostoto uravnavamo z vodo. Ustrezno še začinimo. Juho lahko po želji tudi precedimo. Na koncu vmešamo kislo smetano in postrežemo s popečenim kruhom. Okrasimo z nasekljano šalotko in lističi zelene.

Sa. J., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)