Kremna tortica z limono

Za sladokusce

10. junij 2018 ob 09:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za rumeno kremo potrebujemo: 0,5 l mleka, 50 g škrobne moke, 3 jajca, 50 g sladkorja (ali po okusu), obrezana lupina ene neškropljene limone, strok vanilije, tretjino žličke kardamoma, tretjino žličke kurkume (po želji), sok treh limon, malo ruma (po želji), 200 g kremnega sira.

Za belo kremo potrebujemo: 200 g kremnega sira, 30 g sladkorja v prahu (ali po želji), sok 2 limon, naribana lupinica ene limone

Za okrasitev potrebujemo: semena in sok treh pasijonk ali katero koli drugo sezonsko sadje

Ne pozabite: zavitek listnatega testa (ali dva manjša)

Listnato testo razvaljamo v velikosti pekača. Obložimo pekač, robove porežemo in oblikujemo s prsti. Testo na več mestih prebodemo z vilico. Na testo položimo drug manjši pekač (ali primerno posodo), ki je namaščen, da se nam med peko testo ne bo dvignilo. Testo pečemo na 200° C približno 15 minut, odstranimo zgornji pekač in pečemo še pet do deset minut, da vsa površina porumeni. Ohlajeno testo vzamemo iz pekača.

Za rumeno kremo na štedilnik pristavimo mleko, v katerem je narezana lupina limone in vanilijin strok. V posebni posodi zmešamo jajca, škrob in sladkor. Ko mleko zavre, ga odstavimo in med stalnim mešanjem prilivamo k jajčni mešanici. Nato vse skupaj zlijemo nazaj v posodo v kateri se je kuhalo mleko in prevremo do želene gostote. Kuhano kremo pokrijemo s prozorno folijo in ohladimo. V ohlajeno kremo vmešamo kremni sir, limonin sok in po želji malo ruma ali pomarančnega likerja.

Več receptov na:

www.dobrojutro.rtvslo.si

.

Za belo kremo močno do penastega zmešamo kremni sir in sladkor v prahu. Dodamo sok limone in ponovno na kratko zmiksamo.

Ko je vse dobro ohlajeno, pričnemo z zlaganjem tortice. Obe kremi damo v dresirne vrečke s širokimi odprtinami in enostavno, po želji, obe nabrizgamo v testeni model. Lahko pa kremo enostavni naložimo z žlico in vse pogladimo v gladko površino.

Na koncu obložimo še s poljubnim sadjem (pasijonka in limona se zelo lepo ujameta v tej sladici).

Sa. J., recept Metke Paragi (oddaja Dobro jutro)