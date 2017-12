"Kriminalna dejavnost" zaprla kultni striptiz klub iz Sopranovih

Dokončno slovo Bada Binga

16. december 2017 ob 09:02

Trenton - MMC RTV SLO

Včasih življenje posnema umetnost - lastnik striptiz kluba Satin Dolls iz New Jerseyja, bolj znanega kot zloglasni Bada Bing! iz serije Sopranovi, se zaradi domnevnih nezakonitih dejavnosti zapira.

Oblasti sumijo, da se je v klubu, ki je v mestu Lodi, nagovarjalo k prostituciji, obtožnica pa lastnike kluba bremeni še "nespodobnih dejavnosti" in nezmožnost pojasnitve "obtoka večjih količin gotovine".

"Nezakonite dejavnosti se je v Bada Bingu v fiktivnem svetu Tonyja Soprana poveličevalo, a v današnjem New Jerseyju zanje pač ni prostora," je v izjavi za javnost sporočil generalni tožilec te ameriške zvezne države Christopher S. Porrino. "Čas je, da se klub zapre."

Lastnike kluba Satin Dolls (v prevodu Satenaste punčke) preiskujejo že šest let. Eden izmed lastnikov Anthony Cardinalle je leta 1995 priznal utajo davkov, leta 2013 pa priznal krivdo v primeru obsežnega izsiljevanja, povezanega s t. i. Genoveško mafijsko družino (gre za eno od petih "družin" na čelu organiziranih kriminalnih dejavnosti v New Yorku in New Jerseyju).

Ena najboljših serij

Kultna serija Sopranovi, pod katero se je podpisal David Chase, se je na HBO-ju vrtela šest sezon med letoma 1997 in 2007. V njej je žal že pokojni James Gandolfini nepozabno upodobil ameriško-italijanskega mafijskega šefa Tonyja Soprana, njegovo ženo Carmelo je igrala Edie Falco, njegovo psihoterapevtko dr. Melfijevo pa Lorraine Bracco.

S petimi zlatimi globusi in sedmimi emmyji nagrajeni Sopranovi veljajo za eno najboljših serij vseh časov, s katero se je začelo zlato obdobje televizije.

Ko je Gandolfini leta 2013 umrl, so se mu v Satin Dolls poklonili z napisom pred klubom "Hvala Jimmy. Zbogom, šef."

Klub Satin Dolls je bil sicer tudi del turistične trase "po poteh Sopranovih", na kateri turistom in ostalim ljubiteljem serije posebne agencije razkazujejo ključne točke, kjer so snemali to HBO-jevo klasiko. Po poteh Tonyja Soprana in druščine smo se leta 2009 podali tudi na MMC-ju.

K. S.