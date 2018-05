Kris Jenner stopila v bran Kanyeju Westu

"Odzval se bo na svoj način"

4. maj 2018 ob 21:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kris Jenner je med gostovanjem v oddaji Ellen DeGeneres na vprašanje voditeljice, ali je z njenim svakom vse v redu, zvezdniku Kanyeju Westu stopila v bran in dejala, da ima vedno dober namen.

"Kanye premore ogromno ljubezni za vsakega izmed vas, za vse oboževalce in tudi preostale podpornike," je odgovorila. "In vem, da se bo na celoten incident odzval tudi sam, to pa bo naredil na svoj način."

Na to pa je hitro dodala še dodatno pojasnilo. "Kar koli naredi ... Resnično je treba poudariti, da je vse dobronamerno. Zato mu bom dovolila, da stvar razloži sam, ko bo na to pripravljen. Jaz pa se bom medtem trudila, da sem na tekočem z vsemi Kardashiani."

Voditeljica Ellen DeGeneres se je s svojim vprašanjem nanašala na Westovo izjavo, da je "suženjstvo izbira temnopoltih". Kanye je dejal, da je ureditev, ki je bila v družbi zakoreninjena več kot 400 let, v nekaterih predelih sveta pa obstaja še danes, "odločitev sužnjev". "400 let dolgo obdobje suženjstva je odločitev družbe temnopoltih, ki je mentalno omejena, lahko bi rekli celo, da je takšna družba v 'mentalnem zaporu'. Beseda zapor pa mi je všeč, ker temnopolte in belce združuje v eno raso."

Khloe se osredotoča na materinstvo

To pa sicer ni edini škandal, ki v zadnjem času pretresa klan Kardashian. Jennerjeva je v oddaji spregovorila tudi o hčerki Khloe Kardashian, ki je povila prvorojenko zelo kmalu po tem, ko so se v javnosti pojavili posnetki njenega partnerja Tristana Thompsona z drugo žensko. "Khloe je čudovita. Zdaj se osredotoča predvsem na materinstvo in je zelo navdušena. Spopada se z vsakim dnem posebej."

"Zdi se mi, da smo naredili to, kot naredimo vedno. Aktivirali smo se in se takoj vkrcali na letalo za Cleveland, ker tako delamo, takšni smo," pa je dejala o odzivu celotne družine na njegov skok čez plot. "Svoje otroke podpiram ne glede na vse in pri tem delam najbolje, kot le lahko - tako kot vsi."

P. B.