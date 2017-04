Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! V ponvi segrejemo nekaj žlic olja, dodamo narezan krompir in ga pražimo slabih deset minut. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Krompir s papriko in rožmarinom

Začinjen krompir

4. april 2017 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg krompirja, 2 rdeči papriki, 1 vejica rožmarina, 3 stroki česna, olivno olje, 1 žlička mlete sladke paprike, sol, poper.

Krompir operemo in skuhamo v lupinah. Ko se nekoliko ohladi, ga olupimo in narežemo na približno pol centimetra debele rezine.

Papriki očistimo in narežemo na trakove. Česen in rožmarin drobno nasekljamo. V ponvi segrejemo nekaj žlic olja, dodamo narezan krompir in ga pražimo slabih deset minut. Vmes krompir nekajkrat premešamo. Dodamo narezano papriko, sladko papriko, česen in rožmarin ter pražimo še dobrih pet minut. Začinimo s soljo in poprom ter postrežemo.