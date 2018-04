Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Za jed potrebujemo 1 deciliter pesta. Foto: Wikipedia Dodaj v

Krompir s pestom in paradižnikom

5. april 2018 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1,2 kg krompirja, 1 dl bazilikinega pesta iz kozarčka, 6 zrelih paradižnikov, 10 dag rukole, sol, poper.

Krompir skuhamo v lupinah. Rukolo preberemo in operemo. Nekoliko ohlajen krompir olupimo in narežemo na večje kose.

Paradižnike operemo in narežemo na osmine. Krompir pokapamo z bazilikinim pestom in zmešamo. Postresemo z rukolo, narezanimi paradižniki in sveže mletim poprom.

Preden postrežemo, pustimo, da jed stoji vsaj 15 minut.