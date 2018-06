Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Krompir olupimo in narežemo na kocke. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Dodaj v

Krompirjeva juha s feto

Na koncu juho potresemo s feto in žajbljem

14. junij 2018 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 60 dag krompirja, 2 čebuli, 2 korenčka, 10 dag gomoljaste zelene, por, 2 žlici kisle smetane, liter zelenjavne jušne osnove, olivno olje, 12 lističev žajblja, 10 dag fete, sol, poper.

Krompir olupimo in narežemo na kocke. Zeleno, korenje in por očistimo in narežemo, čebulo nasekljamo. Na malo olja popražimo čebulo, dodamo zelenjavo in krompir.

Kratko pražimo in zalijemo z jušno osnovo. Pokrijemo in kuhamo dobrih 20 minut. V kozici na dveh žlicah olja popražimo žajbelj. Juho odstavimo in jo pretlačimo. Začinimo jo s soljo in poprom, vmešamo kislo smetano ter potresemo z žajbljem in nadrobljeno feto.