Krompirjeva juha z mletim mesom

Ne pozabimo na začimbe

21. januar 2017 ob 14:48

MMC RTV SLO

Sestavine: 200 g mletega mesa, 2 veliki rdeči čebuli, strok česna, 2 žlici moke, žlička rdeče paprike, 2 žlici paradižnikove mezge, kumina, sol, poper, 2 velika krompirja.

Čebulo drobno sesekljamo, jo prepražimo na maščobi, da postekleni, dodamo mleto meso in vse skupaj dušimo.

Olupimo krompir, ga narežemo na kocke in ga do mehkega skuhamo v majhni količini vode. Ko je meso mehko, dodamo strt česen, malo moke in paprike. Vse skupaj popražimo. Dodamo paradižnikovo mezgo in zalijemo s krompirjem in vodo, v kateri se je kuhal.

Če je pregosto, zalijemo z juho. Solimo, popramo in dodamo malo kumine.

A. P. J.