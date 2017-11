Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Krompir skuhamo v lupinah, olupimo in pretlačimo. Foto: BoBo Dodaj v

Krompirjeva "torta" z mocarelo

Slana sladica

29. november 2017 ob 12:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 kg krompirja, 20 dag mocarele, 10 dag masla + za pekač, 2 jajci, 10 dag parmezana, mleko, 10 dag kuhanega pršuta, peteršilj, drobtine, sol, poper.

Krompir skuhamo v lupinah, olupimo in pretlačimo. Primešamo mu razžvrkljani jajci, 10 dag masla, nariban parmezan in malo mlačnega mleka, da dobimo gladko zmes.Dodamo na koščke narezan kuhan pršut, nasekljan peteršilj ter začinimo s soljo in poprom.

Polovico mase nadevamo v namaščen pekač, potresemo s koščki mocarele in drobtinami. Pokrijemo s preostalo maso, posujemo z drobtinami in obložimo s kosmi masla. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija in pečemo približno 40 minut.