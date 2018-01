Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Privlačno tudi na pogled. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Krompirjevi čolnički s kislim zeljem

Dodamo tudi sir

9. januar 2018 ob 09:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4 veliki krompirji, nadev iz kislega zelja, 200 g kuhane čičerike, 200 g kuhane prosene kaše, popečena slanina, 200 g kisle smetane, pomešane z malo mleka, nariban parmezan ali drug sir po izboru, oljčno olje, sol, poper.

Krompirje prerežemo na polovico in jih kratko pokuhamo v osoljeni vodi. Kuhamo jih približno 10 minut. Odcedimo vodo in jih ohladimo. V nadev vmešamo kuhano čičeriko, proseno kašo in popečeno slanino. Začinimo po okusu. Krompirjeve polovice izdolbemo le toliko, da jih lahko polnimo.

Vdolbine premažemo z oljčnim oljem in jih večkrat prebodemo z zobotrebcem. Nadevamo in pečemo v pomaščenem pekaču na 200 stopinj Celzija približno pol ure. Proti koncu prelijemo s kislo smetano, posujemo s sirom po izboru in zapečemo.

A. P. J., Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)