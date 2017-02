KRUHarije in CUKRnije izpod prstov dijakov

Otvoritev šolske pekarne in slaščičarne

3. februar 2017 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Želimo si, da dijaki ne bi bili izgubljeni, ko zaključijo šolanje pri nas. Zato jim po najboljših močeh ponujamo vse poti izobraževanja, od teorije, prakse in nenazadnje - pojav na trgu. Tako je nastala tudi nova trgovinica, kjer so pekovski in slaščičarski izdelki dijakov, ki nastanejo pri praktičnem usposabljanju", razkriva direktorica BIC Ljubljana, Jasna Kržin Stepišnik.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC) je s prenovljeno trgovinico s slaščičarskimi in pekovskimi izdelki naredil še en (praktičen) korak na poti izobraževanja svojih programov v okviru živilske šole. Po tem, ko so v okviru srednje veterinarske šole v letu 2015 otvorili prvo dijaško veterinarsko ambulanto v Sloveniji, in po otvoritvi mikropivovarne za dijake (KULT316), v okviru programov gostinjstvo in turizma, smo sedaj torej priča še prodaji svežih slaščičarskih in pekovskih izdelkov.

Odprta vrata: kaj vse ponuja BIC?

Otvoritev KRUHarije in CUKRnije je sicer potekala v okviru dneva odprtih vrat, ki jih je BIC Ljubljana organiziral na vseh treh svojih lokcijah, kjer so njihovi izobraževalni programi (Ižanska cesta 10, Cesta v Mestni log 47 in Prušnikova ulica 74).

"Namen dneva odprtih vrat je obiskovalcem, staršem in širši javnosti predstaviti razstave, prikaze in predavanja iz naših področij, za katera izobražujemo. Ljudje lahko iz prve roke izvedo, s čim vse se ukvarjamo, pogledajo si lahko naše prostore, učilnice, predstavitve, ki jih ponujamo in povprašajo dijake o samem pouku in praktičnem delu, ki je pri nas zelo dejaven in strokoven," je povedala Nina Meh, iz BIC Ljubljana.

Pek, slaščičar - od teorije do nujne prakse!

V prenovljeni šolski trgovini KRUHarije in CUKRnije so širši javnosti poleg že vsakdanjih in poznanih pekovskih in slaščičarskih izdelkov na voljo prav posebni šolski izdelki, ki so jih skupaj z mentorji razvijali dijaki in študenti. Na primer Emonina pogača in Emonina kocka, ki so ju razvili posebej ob obletnici Emone. Ponujajo pa tudi priljubljene male slane preste, soržični kruh, ovsene piškote, kremno rezino, skutino pito s sadjem, BIC francosko štruco, ajdov kruh z orehi, mešani kruh z bučnimi semeni, kmečki kruh, kruh iz bele koruzne moke, čokoladne in sadne torte, testenine in druge izdelke. Prednost imajo domači slovenski in ročno izdelani izdelki po tradicionalnih receptih s pridihom sodobnosti. Izdelkom edinstvenost prinaša tudi trud dijakov in znanje iz tujine, saj se dijaki in njihovi mentorji v okviru mobilnosti in prakse pogosto izobražujejo tudi v tujini. Prvi in edini v Sloveniji na BIC Ljubljana izobražujejo tudi za certifikat NPK po programu picopek.



Izpolnjeje vse poti izobraževanja

"Na BIC Ljubljana želimo našim dijakom, študentom in udeležencem drugih naših izobraževanj ponuditi najboljše pogoje za učenje. Ti za posamezne poklice pomenijo tudi to, da jim omogočimo stik z realnimi razmerami v okolju, ko morajo izdelek, ki se ga naučijo in ga znajo narediti, znati tudi predstaviti in prodati. Zato smo se odločili, da prenovimo šolsko trgovino. V njej bodo dijaki naših programov pek in slaščičar širši javnosti predstavljali svoje izdelke. Veselimo se njihovih novih idej", zaokrožuje Jasna Kržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana.

Izredno dobri pogoji za prakso

"Pri nas imajo dijaki dobre pogoje za opravljanje praktičnega pouka. Namreč, praktičen del je za te poklice, kot so slaščičar, pek, mesar, izredno pomemben. Zato imamo urejene prostore s sodobnimi stroji in pripomočki, ki se v tej stroki uporabljajo. Dijaki imajo tudi možnost, da pridobivajo prakso v tujini. Pred kratkim so se vrnili na primer iz Španije, naslednja bo Francija. Vpis se nam vsako leto povečuje, tako imamo letos po dolgem času spet poln oddelek pekov. Zelo se pa trudimo, da v svojem delu vnašamo sodoben in inovativen pristop in vsebine, " je razkrila Tatjana Šček Prebil, ravnatelica živilske šole, BIC Ljubljana.

Prihodnje priložnosti in vizija

Jasna Keržin Stepišnik, direktorica BIC Ljubljana je zelo zadovoljna, da se dijakom nudi tolikšen del praktičnih vsebin in stik z realnim življenjem, tudi po zaključku šolanja. "Zadnji koraki, kot so prodaja v pekarnici in slaščičarnici, prodaja v pivovarni, pregled živali v veterinarski ambulanti, delo na recepciji, v kavarni in restavraciji ter kuhinji; vse to je realno življenje in že tekom šolanja naše dijake usposabljamo pri vseh teh poteh. Zraven tega imamo tudi karierni center, kjer svetujemo dijakom, kako se piše prošnja, kako je potrebno izpeljati predstavitveni intervju, kam se obrniti glede delodajalcev, kako pristopati do njih. Res si želimo, da dijaki niso izgubljeni, ko končajo šoalnje pri nas. Naslednji večji projekt bo morda dograditev novih prostorov za poklic slaščičar. Ker se interes za vpis v zadnjih letih povečuje, smo na tesnem s prostorom, pouk sedaj namreč poteka v dveh izmenah. Sicer pa imamo v načrtu izboljšave pri karierni orientaciji - predvsem te, povezane s kakovostjo in pridobitvijo kakšnih novih certifikatov na področjih, kjer delujemo. Številni naši projekti so namreč zelo razvojno naravnani."

V spodnji fotogaleriji vas vabimo na potep po dnevu odprtja vrat na BIC Ljubljana na lokaciji Igriška 10. Potekalo je ogromno predstavitev, razstav mlečnih, pekovskih in kruhovskih izdelkov. Pokukakli pa smo tudi v kuhinjo.

Tanja Mojzer