Kruhov narastek postrežemo še topel. Foto: Wikipedia

Kruhov narastek z jabolčno omako

Narastek pečemo 45 minut

29. marec 2018 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 5 starih žemelj, 1 strok vanilje, 0,5 litra mleka, 2 jajci, sladkor, maslo, 6 jabolk, 2 dl smetane.

Vaniljo prerežemo, sredico postrgamo in jo vmešamo v mleko. Mleko segrejemo, a ne zavremo. Tri jabolka olupimo in narežemo. Žemlje zrežemo na pol centimetra debelo.

Pekač namastimo in vanj kot strešnike zložimo kruh, vmes damo jabolčne krhlje. Jajci in 2 žlici sladkorja umešamo in zlijemo v mleko. Prelijemo kruh. Pečico ogrejemo na 200 st. C. Narastek potresemo s sladkorjem in kosmi masla.

Pečemo ga 45 minut. Preostala jabolka olupimo in narežemo na kocke. Podušimo jih na maslu, sladkamo, vmešamo smetano in pokuhamo. Vse pretlačimo in postrežemo z narastkom.