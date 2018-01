Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kruhov puding je naslednji dan še okusnejši. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Kruhov puding

Postrežemo ga z vaniljevim sladoledom

18. januar 2018 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 5 rezin en dan starega kruha, 75 g masla, 100 g suhega sadja (rozine, jabolka, slive, hruške…), 50 g ruma, 220 ml sladke smetane, 220 ml mleka, 50 g sladkorja, 1 strok vanilje, 3 jajca, 2 rumenjaka, 25 g rjavega sladkorja.

Rozine namočimo v vodo z rumom. Kruhu odstranimo skorjo (če je skorja tanka, jo lahko pustimo), ga premažemo z maslom in položimo po dnu pekača namazanega z maslom. Potresemo s predhodno namočenim suhim sadjem in nato zopet obložimo s kruhom.

Mleko ter smetano v loncu skupaj z vaniljo zavremo. Jajca ter rumenjake skupaj s sladkorjem penasto umešamo in preko njih prelijemo vrelo smetano in mleko. Dobro razmešamo in prelijemo preko kruha. Po vrhu potresemo z rjavim sladkorjem, pokrijemo z aluminijasto folijo in damo v pečico ogreto na 150 stopinj C. Pečemo približno 45 minut. Proti koncu pekač odkrijemo in potrosimo z rjavim sladkorjem ter pečemo še toliko časa da sladkor karamelizira.

Postrežemo lahko še toplo, še boljše pa je naslednji dan. Zraven postrežemo vaniljev sladoled, mandarinin gel in potrosimo z mandarininim prahom.

K. Ši., Boštjan Palčič (oddaja Dobro jutro)