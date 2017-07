Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Izdolbene kajzerice napolnimo s kremo. Foto: Dobro Jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kruhove skledice z grahovo kremo

Primerno za poletne piknike

8. julij 2017 ob 11:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Sestavine: 200 g kuhanega graha, pest mešanice bazilikinih in metinih listov, 2 žlici kuhanega nasekljanega čemaža, 100 g namočenih brazilskih oreščkov, 100 g feta sira, 100 g gorgonzole, 1,5 dl kisle smetane, 1 jedilna žlica majoneze, 2 stroka česna, malo olivnega olja, nekaj redkvic, 2 mladi čebuli, sol in poper, 4 kajzerice.



Vse sestavine razen redkvic in mlade čebule zmešamo v mešalniku v homogeno zmes. Kajzericam odrežemo vrh in izdolbemo kruh. Vanje naložimo kremo, posujemo z narezanimi redkvicami in narezano mlado čebulo. Pokrijemo nazaj s pokrovom in postrežemo.

Metka Paragi (oddaja Dobro jutro)