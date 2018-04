Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Peteršilj dodamo za okus. Foto: BoBo Dodaj v

Kruhovi cmoki z drobtinami

Cmoke skuhamo v kropu

19. april 2018 ob 09:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 8 žemelj, 1 čebula, 1 šopek peteršilja, 5 žlic masla, moka, približno 2 dl mleka, 2 jajci, 2 žlici kisle smetane, drobtine, maslo, sol, poper.

Žemlje narežemo. Razpustimo tri žlice masla in popražimo kocke kruha. Stresemo jih v večjo skledo in prelijemo z mlekom. Na žlici masla spražimo čebulo in peteršilj, dodamo h kruhu.

Primešamo še razžvrkljani jajci, kislo smetano. Solimo, popramo ter počakamo pol ure, da se masa prepoji. Če je prevlažna, dodamo malo moke. S preostalim maslom premažemo prtič. Na njem kruhovo maso oblikujemo v štruco, prtič zavežemo. Cmok damo v osoljen krop in kuhamo dobre pol ure. Rezine zabelimo z maslom in drobtinami.