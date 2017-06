Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kuhamo ga nekaj minut. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kuhan por v solati z meto

Uporabimo že letošnji por

27. junij 2017 ob 12:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 80 dag mladega pora, 6 žlic olivnega olja, 3 žlice kisa, nekaj vejic sveže mete, sol, poper.

Pore dobro očistimo in operemo, nato pa jih kar cele nekaj minut kuhamo v osoljenem kropu. Dobro jih odcedimo in pustimo, da se ohladijo.

Medtem oplaknemo in osušimo meto ter jo drobno nasekljamo. Zmešamo jo z olivnim oljem in kisom. Polivko začinimo s soljo in sveže mletim poprom ter prelijemo por. Z enako polivko lahko prelijemo npr. tudi mlade čebulice ali drugo mlado zelenjavo