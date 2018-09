Kuhanje živalskih testisov v Srbiji: "Izbira pravih jajc je velika odgovornost"

V Srbiji so se kuharji pomerili v kuhanju živalskih testisov (Fotografija je simbolična). Foto: EPA

Svetovno prvenstvo v kuhanju živalskih testisov

2. september 2018 ob 14:36

Beograd - MMC RTV SLO, STA

V odročni vasi Lipovica v osrednjem delu Srbije so se zbrali profesionalni in ljubiteljski kuharji, ki so se pomerili v posebni disciplini - kuhanju živalskih testisov.

"Izbira pravih jajc je velika odgovornost," je svoje delo šaljivo pojasnila žirantka tridnevnega Svetovnega prvenstva v kuhanju testisov, ki se je sklenilo danes.