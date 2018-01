Kuharska mojstrica veganom podtikala neveganske izdelke?

Laura Goodman je po aferi odstopila

14. januar 2018 ob 11:39

London - MMC RTV SLO

Angleška kuharska mojstrica Laura Goodman je dala odpoved kot vodja kuhinje v restavraciji Carlini v Shropshiru, potem ko je prišlo na dan, da je veganom kuhala - nevegansko.

Vse skupaj se je začelo, ko je Goodmanova v zaprti Facebookovi skupini malce privoščljivo objavila, da je skupini "težavnih" veganskih gostov podtaknila krožnike z neveganskimi izdelki. "Goreča, obsojajoča veganka (za katero sem ves dan kuhala), je šla v posteljo v prepričanju, da je še vedno veganka," je med drugim zapisala kuharica.



Ko je njeno priznanje prišlo na dan, je bila deležna ogorčenja, užaljeni vegani so spletno stran restavracije, katere solastnica je Goodmanova, zasuli s pritožbami in negativnimi ocenami, Carlini pa je zato moral začasno zapreti vrata. Vse skupaj je šlo tako daleč, da se je vpletla celo policija, ker je Goodmanova prejela tudi grožnje s smrtjo.

Samo neposrečena šala?

Goodmanova se je medtem že opravičila, njen zaročenec in poslovni partner Michael Gale pa trdi, da so bili zaročenkini zapisi zgolj "zafrkancija" in da so veganom stregli samo vegansko hrano, piše Independent.

Kot je povedal, so se strasti razvnele, ker je Goodmanova dolgo snovala poseben veganski meni za neko skupino gostov, ki pa so se nazadnje odločili, da izberejo nekaj iz obstoječega menija - med njihovimi naročili je bila tudi pica s sirom, kar ni ravno do veganov prijazen krožnik.

Kljub temu se je Goodmanova odločila, da poda svoj odstop in si bo, kot poroča portal Fine Dining Lovers, zdaj vzela nekaj "časa zase" in za razmislek, kako naprej.

Vse več posebnih zahtev

To sicer ni prvič, da je kuharjem zavrelo ob spopadanju z vse bolj nemogočimi in pogosto nedoslednimi zahtevami gostov ter njihovimi namišljenimi alergijami. Tako se je lani avstralski kuhar Patrick Friessen iz restavracije Queen Chow v Sydneyju na svojem Instagramu znesel nad gosti, ki zaradi takih ali drugačnih modnih muh hlinijo alergije na hrano, češ da s tem življenjsko ogrožajo tiste, ki trpijo za pravimi alergijami.

Še leto dni pred tem pa je po medijih zaokrožil zapis Paula Stensona, lastnika bistroja White Moose Café v Dublinu, ki je na Facebooku napovedal vojno brezglutenski "muhi". Stenson je zapisal, da bo vsak, ki zaprosi za brezglutenski meni, moral predložiti zdravniško potrdilo, s katerim bo dokazal, da trpi za celiakijo. Irski kuhar je sicer tudi sicer znan po svojih gorečih, duhovitih tiradah proti veganom in kričečim otrokom.

Težave tudi v Hiši Franko

Da so najrazličnejše alergije in netolerance, ki jih vse pogosteje prijavljajo jedci zlasti iz anglosaksonskega sveta, velika težava za kuharje, meni tudi Ana Roš iz Hiše Franko, ki je med drugim neki skupini pred časom morala pripraviti vegetarijanski meni, nazadnje pa so strežbi rekli, da bi oni tudi rostbif, kakršnega imajo za sosednjo mizo.

Najboljša kuharska mojstrica na svetu je zato pred časom svoj meni uvedla z zapisom: "Kuhanje je kot umetnost. Manj barv sme slikar uporabiti, bolj monotone bodo njegove slike. Popolnoma enako velja za hrano. V dobro jed je vloženega veliko dela, veliko kuhanja. Vsaka nepotrebna dieta kuharju otežuje njegovo delo. Zato razen za zares bolne: sprostite se in uživajte!"

Meni v Hiši Franko sicer zdaj ponuja tudi možnost, da v izrednih primerih za goste pripravijo brezglutenski, brezlaktozni ali veganski meni, a dejstvo je, da mora s tem Roševa sklepati številne kompromise, s tem pa tudi njen kuharski izraz in podpis ni več isti.

