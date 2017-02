Kultni Pixies 12. julija v Križankah

Namesto Kim Deal na basu Paz Lenchantin

23. februar 2017 ob 15:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pixies, eden najvplivnejših alter rock bendov vseh časov, se podaja na obsežno svetovno turnejo, v okviru katere prihaja tudi k nam.

Zasedba je s svojo prepoznavno zvočno mešanico psihedelije, disonance, kitarske udarnosti in liričnih melodij usodno vplivala na pomembne zasedbe, kot so Nirvana, Radiohead, Blur in mnogo drugih. Kultno skupino, ki navdušuje tako starejše kot tudi najmlajše generacije, bo turneja 12. julija 2017 pripeljala v ljubljanske Križanke, ki jih je napolnila že v letih 2004 in 1989.

Ob tokratnem obisku Pixies – v postavi Black Francis (kitara & vokali), Joey Santiago (kitara), David Lovering (bobni) in Paz Lenchantin (bas), ki je po Kim Shattuck nasledila članico izvirne zasedbe, basistko Kim Deal – obljubljajo energičen, nepozaben koncert, privrženci skupine pa se po pisanju organizatorjev lahko veselijo tako starejših klasik in redko slišanih "biserov" iz zasedbinega kataloga kot tudi novejših pesmi s plošč Indie Cindy ter lanske Head Carrier.

Katerih točno, ostaja skrivnost, ki je menda ne poznajo niti člani sami – izkušeni glasbeniki imajo za nastope v živo namreč v rokavu vedno pripravljenih skoraj 90 skladb, odločitev, katere bodo igrali, pa vedno pade po trenutnem navdihu tik pred koncertom. Tudi tisti, ki so skupino kot enega vrhuncev festivala ujeli leta 2014 na zagrebškem INmusicu, se tako lahko veselijo novega edinstvenega nastopa, še piše v napovedi koncerta.

A. K.